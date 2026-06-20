Ragazzina di 15 anni muore travolta in bici da un'auto 

AGI - Una ragazzina di 15 anni ed è stata travolta e uccisa in bici da un automobilista a Pressano, frazione di Lavis in Trentino. L'incidente stradale mortale si è consumato questa mattina al semaforo di via Sant'Antonio all'incrocio con via Clinga.
La dinamica
La ricostruzione dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine, ma, secondo le prime informazioni, la ragazzina stava scendendo dalla bicicletta ed è stata investita dall'autovettura. L'impatto con l'autovettura per la 15enne è stato violentissimo, la giovane è stata sbalzata oltre il guardrail.
L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 13 all'altezza della curva del 'Parcheggio di Pressano', come viene chiamata dagli abitanti locali. Le informazioni circa la dinamica si susseguono. La ragazza stava percorrendo la strada in bicicletta in un tratto in discesa quando è stata centrata frontalmente dall'autovettura che procedeva in salita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, sanitari, Vigili del fuoco volontari di Lavis, i Carabinieri e la polizia locale, ma per la giovane non c'è stato nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati nell'impatto.