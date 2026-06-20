Incidente mortale in Versilia: 17enne in scooter travolto da suv
Incidente mortale in Versilia: 17enne in scooter travolto da un suv pirata
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Incidente mortale in Versilia: 17enne in scooter travolto da un suv pirata

L'incidente sul lungomare tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi difronte all'altezza del Twiga
Ambulamza
Ambulanza
incidente stradale versilia
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AGI - Incidente stradale mortale all'alba in Versilia. Poco prima delle 4, un ragazzo di 17 anni in scooter ha perso la vita dopo essersi scontrato con un suv sul lungomare di fronte al Twiga, al confine fra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi.

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Un ferito grave e la fuga del SUV

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La vittima si trovava a bordo di uno scooter insieme a un amico, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Cisanello a Pisa. Le persone a bordo del suv sono invece fuggite riuscendo momentaneamente a far perdere le proprie tracce.

I soccorsi e la caccia ai pirati della strada

Sul posto, insieme al personale del 118, sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di risalire ai pirati della strada.

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