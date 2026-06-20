Incendio a Lecce, morto un uomo di ottantanove anni

AGI - Un uomo di 89 anni, Luigi Cappilli, è rimasto vittima di un incendio che lui stesso aveva acceso per liberare dalle sterpaglie il suo terreno, alla periferia di Lecce. È accaduto stamattina in via Roggerone.
La dinamica dell'incendio
Il rogo sarebbe sfuggito al controllo dell'anziano che, investito dal fuoco, è deceduto dopo avere perso i sensi, malgrado un conoscente che si trovava con lui abbia tentato di trascinarlo fuori dall'area interessata dalle fiamme, rimanendo anche lui ustionato, sia pure non gravemente, alle gambe. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza, ma nulla hanno potuto fare per salvare la vita all'anziano. I vigili del fuoco hanno provveduto spegnere le fiamme e a bonificare l'area. Dell'accaduto è stato informato il pubblico ministero di turno della Procura di Lecce.
Per l'incendio di Frigole arrestati due operatori ecologici
I carabinieri forestali di Lecce hanno arrestato due operatori ecologici di 56 e 62 anni con l'accusa di avere provocato deliberatamente un incendio in un'area caratterizzata dalla presenza di macchia mediterranea, a Frigole, sulla costa del comune capoluogo, non lontano da Masseria Olmo. Decisive ai fini degli arresti si sono rivelate le immagine registrate da un sistema di videosorveglianza installato per la prevenzione degli incendi estivi. Le sequenze hanno ripreso un autocompattatore della nettezza urbana in fase di rallentamento, dal cui abitacolo viene gettato nelle campagne un oggetto incendiario, secondo l'ipotesi formulata dagli investigatori. Gli stessi carabinieri forestali, durante una successiva ispezione nel deposito della ditta proprietaria del mezzo, hanno rinvenuto materiale ritenuto compatibile con la preparazione di artifici artigianali incendiari. I due operatori ecologici sono stati posti agli arresti domiciliari su disposizione del pm Donatina Buffelli. In questo periodo, nel Salento, il susseguirsi degli incendi, anche di vaste proporzioni, soprattutto ai danni di zone di particolare pregio paesaggistico, sta mettendo a dura prova vigili del fuoco, Protezione civile e operatori dell'Arif.