Chi era Francesca Valentino, morta nell'incendio del resort

AGI - Quarantacinque anni, mamma di due figlie, casertana, Francesca Valentino, la donna che è morta nell'incendio del resort di Bayahibe, ha un certo punto della sua vita ha "mollato tutto e cambiato vita", parafrasando il titolo di un reality al quale aveva partecipato. Vittima della tragedia del Bravo Viva Dominicus Beach a Santo Domingo, Francesca è deceduta per una crisi respiratoria mentre si trovava in spiaggia, dove si era rifugiata a causa dell'incendio alla struttura. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, "la donna ha perso i sensi dopo aver inalato monossido di carbonio trasportato da una ondata di fumo che si era sprigionata dal rogo. Francesca Valentino era in vacanza con il marito, originario di Bayahibe e conosciuto proprio nella Repubblica Dominicana. Soccorsa dai sanitari intervenuti immediatamente sul posto, la donna era stata trasportata in ospedale già in gravi condizioni. Giunta nel centro sanitario di La Romana, è deceduta poco dopo a causa delle complicazioni legate all’inalazione del fumo. Proprio in ospedale, l’ambasciatore italiano ha incontrato il marito della donna offrendogli piena assistenza".
Con Santo Domingo, Francesca, che avrebbe festeggiato il compleanno tra qualche settimana - aveva un rapporto particolare. La donna aveva vissuto prima a Roma e poi, insieme al fratello, aveva deciso di trasferirsi a Bayahibe. Una decisione che aveva deciso di raccontare partecipando al programma "Mollo tutto e cambio vita" di Sky. E proprio a Bayahibe, Francesca aveva trovato l'amore, lo aveva sposato circa 10 anni fa e poi aveva deciso di tornare a Caserta, per mettere su famiglia. La coppia ha avuto due figlie nate e cresciute in Italia, ma Bayahibe è semore rimasta nel cuore. Al punto che qualche settimana fa, Francesca aveva deciso di trascorrere un periodo di vacanza a Bayahibe per rivedere i luoghi e le persone, con le quali manteneva comunque contatti e legami. Per l'ultima volta.