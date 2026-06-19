Sorelle scomparse: al setaccio i tabulati dei tre cellulari

AGI - Continuano le ricerche di Alicia e Sara Di Giacinto, allontanatesi dalla casa famiglia di Civitella Alfedena (L'Aquila) in cui erano ospitate. Di tutte e due si sono perse le tracce nella notte tra il 6 e il 7 giugno.
Il mistero dei tre telefoni: si stringono i controlli sui tabulati
Per gli inquirenti è particolarmente importante ricostruire i movimenti dei tre cellulari in uso alle sorelline e, soprattutto, individuare l'intestatario della terza utenza telefonica. Le verifiche tecnologiche si stanno concentrando sulle ultime celle agganciate dagli apparecchi prima dello spegnimento.
Ritrovato un fermaglio rosso nei boschi della Camosciara
Il ritrovamento di un fermacapelli rosso con un motivo floreale, riconosciuto da un'amichetta come appartenente a Sara Di Giacinto, ha portato a un'intensificazione del lavoro delle squadre di ricerca, che ormai da 12 giorni battono l'area intorno alla riserva della Camosciara, nel Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, poco lontano dalla struttura dove la dodicenne era stata accolta insieme alla sorella maggiore.
Investigazioni in corso: si valuta l'ipotesi del rapimento
Il ritrovamento del fermaglio potrebbe spostare l'asse delle indagini. Questa traccia sul sentiero si discosta infatti dall'ipotesi investigativa maggiormente battuta fino a ora: quella di un allontanamento volontario pianificato, agevolato da un adulto con una successiva fuga in auto.