Maturità: Quintiliano al classico e matematica allo scientifico
Maturità: al via la seconda prova, Quintiliano al classico e matematica allo scientifico
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Maturità: al via la seconda prova, Quintiliano al classico e matematica allo scientifico

Seconda giornata di esami per i candidati. Sotto i riflettori le discipline caratterizzanti i singoli percorsi, con tempi di consegna variabili
Esame di maturità
Nicola Marfisi / Agf - Esame di maturità
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AGI - Al via la seconda prova degli esami di maturità per gli oltre 500mila studenti italiani. Stavolta tocca alle materie di indirizzo, l'anima dello scritto che caratterizza i diversi percorsi scolastici.

Le materie chiave: latino al classico e matematica allo scientifico

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Su tutte spiccano latino per il liceo classico con un brano di Quintiliano tratto dall'Institutio Oratoria e matematica per lo scientifico. Ogni liceo o istituto ha la sua prova caratterizzante, le cui materie sono state rese note dal ministero lo scorso gennaio.

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Durata e tempi di consegna per ogni indirizzo d'esame

I tempi variano a seconda del percorso: quattro ore di tempo per tradurre la versione di latino, sei ore per svolgere il compito di matematica, mentre per il linguistico la prova si concentra su lingua e cultura straniera. Massimo sforzo per il liceo artistico, che prevede ben 18 ore di tempo su tre giorni.

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