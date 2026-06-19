Maturità: Quintiliano al classico e matematica allo scientifico

AGI - Al via la seconda prova degli esami di maturità per gli oltre 500mila studenti italiani. Stavolta tocca alle materie di indirizzo, l'anima dello scritto che caratterizza i diversi percorsi scolastici.
Le materie chiave: latino al classico e matematica allo scientifico
Su tutte spiccano latino per il liceo classico con un brano di Quintiliano tratto dall'Institutio Oratoria e matematica per lo scientifico. Ogni liceo o istituto ha la sua prova caratterizzante, le cui materie sono state rese note dal ministero lo scorso gennaio.
Durata e tempi di consegna per ogni indirizzo d'esame
I tempi variano a seconda del percorso: quattro ore di tempo per tradurre la versione di latino, sei ore per svolgere il compito di matematica, mentre per il linguistico la prova si concentra su lingua e cultura straniera. Massimo sforzo per il liceo artistico, che prevede ben 18 ore di tempo su tre giorni.