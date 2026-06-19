Incidente stradale nel Barese, muore bimba di quattro anni
Nello schianto avvenuto sulla strada provinciale che collega i comuni di Noicattaro e Capurso è rimasta ferita anche la madre
AGI - Una bimba di 4 anni è morta questa mattina a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 sulla strada provinciale che collega i comuni di Noicattaro e Capurso, nel Barese.
Da quanto ricostruito finora, la bambina era sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla madre. Per cause ancora da chiarire, la macchina si sarebbe scontrata frontalmente con un'altra proveniente nel senso opposto: per la piccola non c'è stato purtroppo niente da fare, la madre è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Ferito, ma da quanto emerge non in maniera grave, anche il conducente dell'altra auto. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale, carabinieri e ambulanze del 118.