Brescia: tenta di strangolare un bimbo di 3 anni, arrestato
Shock a Brescia: tenta di strangolare un bimbo di 3 anni al parco, arrestato
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Shock a Brescia: tenta di strangolare un bimbo di 3 anni al parco, arrestato

Un ventinovenne con precedenti è finito in manette con l'accusa di lesioni aggravate e resistenza. Decisivo l'intervento coraggioso di un testimone
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AGI - Un cittadino nigeriano di 29 anni è stato arrestato dalla Polizia di Brescia con l'accusa di avere aggredito due bambini nel parco cittadino "Guido Alberini". Secondo la ricostruzione della Questura, effettuata anche sulla base delle testimonianze raccolte sul posto, l'uomo era regolare sul territorio nazionale ma con precedenti in materia di stupefacenti.

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Violenza e tentato strangolamento: shock nel parco cittadino

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L'aggressore, che si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica, avrebbe afferrato al collo i due piccoli per poi scaraventarli a terra. In particolare, un bambino di soli tre anni sarebbe stato strattonato con estrema violenza nel drammatico tentativo di strangolarlo.

Un passante blocca l'aggressore prima dell'arrivo della Polizia

A fermare l'uomo, impedendo conseguenze peggiori in attesa dell'arrivo della Polizia, è stato un frequentatore del parco che è intervenuto coraggiosamente. L'uomo è stato preso in custodia dagli agenti e arrestato per lesioni personali aggravate, resistenza e violenza a pubblico ufficiale

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