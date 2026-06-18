Morto il ragazzino di 11 anni travolto in bici da un camion dei rifiuti

AGI - E' morto il ragazzino di 11 anni che, intorno alle 14 e 10 è stato travolto da un camion della nettezza urbana mentre era in bicicletta nella periferia di Reggio Emilia. Il ragazzino, italiano, era arrivato in condizioni gravissime all'arcispedale Santa Maria Nuova, trasportato d'urgenza dal 118.
Il sindaco: "Immenso dolore"
"Con immenso dolore ho appreso della tragedia che ha colpito la nostra comunità poche ore fa: un bambino di soli undici anni ha perso la vita mentre era in bicicletta, investito da un camion per la raccolta dei rifiuti sulle nostre strade". Cosi' il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari.
"Non ci sono parole che possano alleviare il vuoto lasciato dalla perdita di una vita cosi' giovane - commenta -. In attesa che vengano chiarite le dinamiche dell'accaduto, a nome dell'intera città, ho espresso pochi minuti fa le più sentite condoglianze alla famiglia, che allargo agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto e amato questo ragazzo". "Si tratta di una tragedia che ci deve interrogare tutti, istituzioni e cittadini", conclude Massari.
L'assessora alla mobilità: "Non possiamo accettare che questo accada"
"Non si può morire a 11 anni. Non si può morire in strada, sulla propria bicicletta. Non possiamo continuare ad accettare che questo accada. Io non posso accettarlo. Penso che ci dobbiamo fermare un attimo". Lo scrive sui social Carlotta Bonvicini, assessora alla mobilita' del Comune di Reggio Emilia, commentando il tragico incidente. "Ci dobbiamo interrogare se abbiamo fatto abbastanza, se lo stiamo facendo ogni giorno, a tutti i livelli, negli interventi che mettiamo a terra, nelle norme che approviamo, nel modo in cui ci muoviamo in strada, quando guidiamo, quando non prestiamo sufficiente attenzione agli altri. Penso che ci dobbiamo fermare. Perché questa è una tragedia collettiva e ci riguarda tutte e tutti" si legge poi.