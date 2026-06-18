Garlasco: madre di Andrea Sempio 'ha tentato il suicidio'

AGI - Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ha tentato il suicidio. L'overdose di farmaci assunti ieri dalla donna sarebbe un gesto estremo. Lo riferisce la difesa di Andrea Sempio, autorizzata dal figlio della donna indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, a divulgare la notizia.
La donna di 66 anni è ricoverata da ieri all'ospedale di Vigevano in codice giallo e trattenuta in osservazione. Secondo quanto appreso, la donna non è in pericolo di vita.
Ricoverata per overdose di farmaci
La mamma di Sempio è stata portata al Pronto Soccorso di Vigevano per essere sottoposta a una lavanda gastrica provocata da un "eccesso di assunzione di farmaci". L'avvocato Liborio Cataliotti, che assiste assieme ad Angela Taccia l'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ha spiegato ieri di aver invitato Andrea Sempio, insieme e alla collega, “a stare vicino alla mamma, a tranquillizzarla e a dirle che moltiplicheremo gli sforzi in sede processuale per riconsegnare a suo figlio e a tutta la famiglia serenità".