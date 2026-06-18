Esame di maturità anche per Pupo: 'Lo faccio per i miei genitori'
Esame di maturità anche per Pupo: "Lo faccio per i miei genitori"
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Esame di maturità anche per Pupo: "Lo faccio per i miei genitori"

Mattinata tra i banchi di un liceo romano per il cantautore 71enne Enzo Ghinazzi
Esame di maturità anche per Pupo: "Lo faccio per i miei genitori"
Maria Laura Antonelli / AGF - Pupo
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AGI - Anche Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, 70 anni, tra i banchi di un istituto superiore romano per affrontare la prima prova dell'esame di maturità.

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Per celebrare e spiegare le ragioni di questa sfida il cantante ha postato sul suo profilo Instagram una poesia in romanesco dal titolo "La maturità de Pupo": "A 70 anni affronto l'esame di maturità - recita il testo - pe fa 'n regalo a me, a mamma e ar papà, che me volevano vedere laureato, magari pure co' la toga d'avvocato".

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Dopo il racconto della vigilia e dei suoi poeti preferiti, il cantante conclude cosi': "Eh già, era ora, pe' me però non è 'n ritardo, ma er raggiungimento dell'ennesimo traguardo, perchè ho cercato sempre novi stimoli e obbiettivi, che è l'unico modo... pe' sentisse veramente vivi".

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