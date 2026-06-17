Neonata di 4 mesi muore dopo malore in asilo nido nel Leccese

AGI - In un asilo nido di Santa Maria di Leuca, frazione di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, una neonata di appena quattro mesi è morta questa mattina a causa di un improvviso malore mentre si trovava nella struttura gestita dalle suore.
A lanciare l'allarme sono state le educatrici dell'istituto, che hanno immediatamente allertato il 118 temendo un rigurgito o un caso di Sids (Sindrome della morte in culla).
La vicenda
I sanitari, giunti sul posto, hanno praticato le manovre di rianimazione sulla piccola, apparsa subito in condizioni critiche e cianotica. E' seguita una corsa verso l'ospedale Cardinale Panico di Tricase, dove i medici hanno tentato a lungo di salvarla prima di doverne constatare il decesso per arresto cardiaco. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per i primi accertamenti.
La salma della neonata e' stata trattenuta nel nosocomio di Tricase su disposizione del pubblico ministero di turno, Roberta Di Filippo, in attesa di stabilire se procedere con gli esami autoptici per chiarire le esatte cause del decesso.