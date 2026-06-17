Morto Carlo Ginzburg: addio al grande storico e saggista, aveva 87 anni
Addio a Carlo Ginzburg, tra gli storici italiani più tradotti al mondo. Professore emerito alla Normale di Pisa
AGI - È morto nella notte appena trascorsa, a 87 anni, lo storico Carlo Ginzburg. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia. Nato a Torino nel 1939, era figlio dell'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e della scrittrice Natalia Ginzburg.
Professore emerito alla Scuola Normale di Pisa, ha insegnato anche all'università di Bologna e negli atenei americani di Harvard, Yale, Princeton e California.
Ginzburg è tra gli autori italiani più conosciuti e tradotti al mondo, in particolare per i suoi saggi di ricerca sulla stregoneria, le persecuzioni delle eresie e la cultura popolare del Medioevo e dell'Età moderna, come "I Benandanti" e "Il formaggio e i vermi".