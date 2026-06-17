Maturità, il Molise prima regione con il 97,7% degli ammessi

AGI - Meno 1 alla Maturità. E anche quest'anno, secondo i dati raccolti dal ministero dell'Istruzione, è elevata la percentuale degli studenti ammessi al temuto esame: a livello nazionale il 96,8%.
Qualche differenza c'è invece a livello regionale: la regione più virtuosa è il Molise con il 97,7% di candidati ammessi e il 2,3% di non ammessi. 'Fanalino di coda' invece è la Sardegna con il 93% di ammessi e il 7% di non ammessi alla Maturità.
Calendario delle prove
L'esame, che da quest'anno torna a chiamarsi ufficialmente di Maturità - fino all'anno scorso la denominazione era 'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione' - prenderà giovedì 18 giugno, con la prima prova, quella di Italiano; venerdì 19 ci sarà la seconda prova incentrata sulle materie di indirizzo, caratterizzanti il percorso di studi: Latino per il Classico, Matematica per lo Scientifico, Economia Aziendale per gli Amministrativi.
Maturità, tutte le prove e le novità di quest'anno
Numero dei candidati
I candidati all'esame sono 527.747, un dato in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025, sottolineano dal ministero dell'Istruzione e del Merito.
Ripartizione tra interni ed esterni
In particolare, i candidati interni sono 513.738, mentre lo scorso anno erano 511.349 (un aumento dello 0,5%). Gli esterni sono 14.009 rispetto ai 13.066 del 2025 (un aumento del 7,2%). Questa, la ripartizione dei candidati per tipo di percorso di studio: Licei 273.959; Tecnici 167.104; Professionali 86.684.
Commissioni d'esame
Le 13.996 commissioni d'esame, che si sono insediate ieri, sono composte da un presidente esterno, da due membri esterni e due interni all'Istituzione scolastica.
Pagina informativa del ministero
Il Mim ha realizzato una pagina informativa sugli esami di Maturità (https://www.istruzione.it/esami-di-primo-e-secondo-ciclo-2025-2026/index.html) consultabile da studenti, famiglie, personale della scuola.