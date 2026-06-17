Garlasco: madre di Sempio in ospedale per un eccesso di farmaci
Garlasco: la madre di Sempio ricoverata in ospedale per overdose di farmaci
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Garlasco: la madre di Sempio ricoverata in ospedale per overdose di farmaci

Lo ha fatto sapere il legale della famiglia, secondo cui Daniela Ferrari è stata portata al Pronto Soccorso per essere sottoposta a una lavanda gastrica
Manuela d'Alessandro
Delitto di Garlasco. Andrea Sempio
Nicola Marfisi / AGF - Delitto di Garlasco. Andrea Sempio
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AGI- Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata portata al Pronto Soccorso per essere sottoposta a una lavanda gastrica provocata da un "eccesso di assunzione di farmaci". Lo riferisce l'avvocato Liborio Cataliotti che assiste assieme ad Angela Taccia l'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi.

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La versione del legale dei Sempio

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"Come team difensivo abbiamo mandato un messaggio al figlio - spiega Cataliotti -. L'avvocata Taccia è riuscita a parlare con lui esprimendogli solidarietà e invitandolo, per quanto ovvio, a stare vicino alla mamma, a tranquillizzarla e a dirle che moltiplicheremo gli sforzi in sede processuale per riconsegnare a suo figlio e a tutta la famiglia serenita'".

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