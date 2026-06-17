Ascoli Piceno, ustioni gravi a scuola per due bambini di 5 anni 

AGI - Incidente in una scuola ad Ascoli. Sono ricoverati in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette di Ancona due bambini di 5 anni, un maschio e una femmina, rimasti ustionati mentre stavano svolgendo un’attività didattica in una scuola dell’infanzia a Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno.
Ustionati a scuola in provincia di Ascoli Piceno
Uno dei due piccoli è stato intubato prima di essere trasferito in ospedale. Da quanto si è appreso, insieme alla loro insegnante avrebbero utilizzato del liquido infiammabile, che avrebbe generato una fiammata che li ha investiti, causando loro ustioni in varie parti del corpo.
Indagano i carabinieri
La ricostruzione di quanto è accaduto è al vaglio dei carabinieri, che hanno sentito la dirigente scolastica e le insegnanti presenti. L’allarme è scattato subito: sono arrivate due eliambulanze, una delle quali era stata allertata per un incidente stradale, che però aveva avuto un esito mortale, l’altra è atterrata a San Benedetto del Tronto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’aula.