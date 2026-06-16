Como, un'auto finisce nel lago dopo un frontale. Morto un uomo

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AGI - Un’auto è precipitata nel lago di Como a Brienno dopo uno scontro frontale intorno alla mezzanotte lungo la strada provinciale Regina Margherita. Una giovane donna è stata salvata dai vigili del Fuoco, per un uomo, il cui corpo è stato individuato e recuperato dai sommozzatori, non c’è stato nulla da fare.
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Un'auto finisce dentro al lago di Como
Secondo le prime ricostruzioni, due autovetture si sono scontrate e, a causa del violento impatto. Uno dei veicoli ha sfondato il muretto di protezione a margine della carreggiata, precipitando per alcune decine di metri nelle acque del lago.
I soccorsi sul posto
Sul posto sono intervenuti un’autopompa, la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Como e un’autogru del Comando di Varese.
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