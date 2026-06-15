'Giù le mani da Futura', Fondazione Lucio Dalla diffida Vannacci

AGI – La scelta di Vannacci di utilizzare ‘Futura’ di Lucio Dalla durante l'Assemblea costituente di Futuro Nazionale ha suscitato molte critiche. Anche per il tema della canzone, un invito a superare tutte le barriere e ‘abbattere i muri’, accostato alle idee che animano il neonato movimento dell'ex generale.
Adesso scende in campo la Fondazione Lucio Dalla che diffida ufficialmente Futuro Nazionale dall'uso della canzone per il quale, sottolinea, "nessuna richiesta e nessuna liberatoria è mai stata da essa concessa, né lo è stata da parte degli altri soggetti detentori di diritti, a qualunque movimento, partito ed esponente politico".
"Pertanto - sottolinea la fondazione - nessuna comunicazione è mai arrivata e, quindi, concessa al partito Futuro Nazionale fondato dall'europarlamentare Generale R. Vannacci per l'utilizzo del brano 'Futura' in occasione dell'assemblea costituente del suo partito tenutasi a Roma. Il Maestro Lucio Dalla - si legge nel comunicato - ha sempre improntato la Sua attività e creatività in maniera apolitica e apartitica. Pertanto, si rigetta qualunque accostamento delle opere del Maestro Lucio Dalla ad iniziative di qualsiasi natura politica o promossa in ambito politico e amministrativo, e diffida chiunque dall'indebito utilizzo di opere del Maestro Lucio Dalla per le finalità sopra stigmatizzate o un accostamento del nome del Maestro Lucio Dalla alle stesse. Con ogni riserva di azione a tutela da parte di tutti gli aventi diritto (ivi compresi l'Editore, il Produttore Fonografico Sony Music ecc.) del patrimonio artistico nonché della memoria dell'uomo e dell'artista Lucio Dalla".