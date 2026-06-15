Garlasco: i legali di Stasi preparano l'istanza di revisione del processo

AGI – I legali di Alberto Stasi stanno preparando l'istanza per la revisione del processo dell'omicidio di Garlasco. Durante le dichiarazioni del 12 giugno ai giudici della Sorveglianza, che poi gli hanno concesso il via libera all'affidamento in prova, Alberto Stasi ha fatto cenno anche all'istanza che i suoi legali Giada Bocellari e Antonio De Rensis presenteranno con tempistiche ancora non chiare.
Da quanto è emerso, Stasi non dovrà continuare a svolgere l'attività di volontariato prevista di solito per chi non ha risarcito la vittima, cosa che il condannato per l'omicidio di Chiara Poggi fa regolarmente versando una somma alla famiglia della ragazza uccisa a Garlasco. La dichiarazione di Stasi sull'istanza di revisione non ha comunque inciso sul provvedimento della Sorveglianza. La decisione si è basata invece sul comportamento impeccabile a Bollate tenuto da Stasi e sull'accettazione della condanna, pur continuando a ritenersi innocente.
Esame delle carte della procura di Pavia
Intanto la procuratrice generale Francesca Nanni e l'Avvocata Generale Lucilla Tontodonati stanno esaminando le carte della Procura di Pavia per decidere se ci siano elementi rilevanti e nuovi tali da giustificare una richiesta di revisione della sentenza definitiva. Non è noto se la decisione delle due magistrate arriverà nei mesi estivi o più in là.