Due dipendenti comunali presi a bastonate nel Cosentino

AGI - Due dipendenti del Comune di Crosia (Cosenza) sono stati aggrediti, questa mattina, mentre stavano svolgendo il proprio lavoro. I due sono stati presi a bastonate nel cortile della sede municipale e hanno riportato ferite lievi. Lo rende noto la stessa amministrazione comunale sulla pagina Facebook dell'ente: "Oggi la nostra comunità è stata scossa da un episodio di violenza inaccettabile e ingiustificabile. Due dipendenti del nostro Settore Tecnico sono stati aggrediti con un bastone di legno nel cortile esterno del Municipio, mentre svolgevano il proprio dovere. A causa delle ferite riportate, si è reso necessario il trasporto all'ospedale di Corigliano Rossano.
Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri e la polizia locale, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'amministrazione comunale si è attivata sin dal primo istante, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a tutela dei propri lavoratori. Simili episodi non dovrebbero mai accadere. Non c'è spazio, nè ci sarà mai alcuna giustificazione, per la violenza all'interno della nostra comunità civile. Condanniamo con assoluta fermezza questo vile gesto ed esprimiamo la massima solidarietà, vicinanza e il pieno supporto ai due dipendenti aggrediti e alle loro famiglie".