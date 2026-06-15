Milano, chat sessista degli autisti Atm scoperta da una passeggera

AGI - Alcuni dipendenti di Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, avrebbero estrapolato dalle videocamere di sorveglianza di bordo immagini di donne sedute sul tram e se le sarebbero scambiate su una chat di WhatsApp accompagnandole con commenti sessisti. A scoprire la presunta chat sarebbe stata, secondo quanto riferito dall'influencer e attivista femminista Carlotta Vagnoli, una passeggera che avrebbe letto dei messaggi in una chat chiamata 'Staff Ticinese' e le avrebbe fotografate. In una vicenda emersa nei mesi scorsi, Vagnoli è indagata per stalking e diffamazione dalla Procura di Monza che ha chiesto l'archiviazione per lei, Valeria Fonte e Benedetta Sabene. La scrittrice e social media strategist Serena Mazzini si è opposta all'archiviazione in quanto parte offesa." A proposito dell'episodio segnalato da una passeggera sull'uso improprio di immagini delle telecamere di bordo da parte di alcuni dipendenti Atm - si legge in una nota dell'azienda - si è prontamente attivata con la massima attenzione per fare piena luce sull'episodio, per verificare il corretto uso degli strumenti aziendali, per tutelare i clienti e le migliaia di dipendenti corretti che lavorano ogni giorno al servizio della città. Crediamo fermamente nel rispetto come valore fondante e non negoziabile. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa".