Diciassettenne uccide la zia e la getta nel fiume, shock nel Veneziano

ADV
AGI - Un ragazzo di 17 anni, italiano, uccide la zia e getta il corpo nel fiume: interrogato dai carabinieri confessa. E' quanto si apprende dai media locali online. Il delitto è avvenuto a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il movente sarebbe legato a liti nate nell'ambito familiare. Sul caso indaga la procura di Pordenone.
ADV
La ricostruzione
ADV
Secondo una prima ricostruzione, il diciassettenne avrebbe impugnato un'arma da taglio per colpire ripetutamente la zia in varie parti del corpo, causandone la morte immediata per le lesioni riportate. Il giovane ha poi cercato di cancellare le tracce trasportando il corpo fuori dal giardino della casa per disfarsene definitivamente.
Condividi
ADV