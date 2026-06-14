Violento frontale ad Ancona, 1 morto e 4 feriti gravi

AGI - Un violento frontale tra due vetture si è verificato questa mattina, intorno alle 6, alle porte di Ancona: una persona è deceduta, 4 sono rimaste gravemente ferite e si trovano ricoverate all'ospedale regionale di Torrette. Secondo quanto appreso, dopo l'impatto, una delle due vetture coinvolte ha preso fuoco e uno degli occupanti è rimasto incastrato tra le lamiere senza avere avuto la possibilità di uscire dalla vettura.
Le fiamme si sono propagate anche alla seconda auto, ma sono state spente dai vigili del fuoco. I soccorritori sono riusciti a estrarre dalle lamiere i quattro occupanti, uno dei quali era in stato di incoscienza. La strada dell'Aspio, dove si è verificato l'incidente, è stata chiusa per consentire di mettere in sicurezza l'area e di effettuare i rilievi utili a ricostruire quanto è accaduto.