Polizia chiude un sito porno con scene 'fake' con donne vip

AGI – Immagini e video raffiguranti donne in contesti sessualmente espliciti anche realizzati mediante l'intelligenza artificiale (in gergo tecnico, 'deepfake'). Questi i contenuti della piattaforma "cFake.com", oscurata al termine di una indagine coordinata dalla Procura di Roma e condotta dal Servizio Polizia postale e per la sicurezza cibernetica. Indagine partita nell'ottobre 2025 da segnalazioni di contenuti audiovisivi porno con protagoniste involontarie donne appartenenti al mondo della politica nazionale e internazionale, dello spettacolo, dello sport e della cultura.
Il sito si presentava con una interfaccia tipica dei forum per adulti, in lingua inglese e composto da sezioni per temi specifici, il cui accesso avveniva solo previa autocertificazione della maggiore età.
Individuazione dell'infrastruttura negli Usa
Gli accertamenti tecnici effettuati dagli specialisti del Servizio Polizia postale e per la sicurezza cibernetica hanno consentito di individuare l'infrastruttura di hosting della piattaforma negli Usa. Nel novembre scorso, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura, ha emesso un decreto di sequestro preventivo eseguito mediante oscuramento del sito sul territorio nazionale per impedirne l'accesso agli utenti italiani. Nell'ambito della cooperazione internazionale l'Homeland security investigations (Hsi) del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti ha comunicato di aver richiesto al Department of justice (Doj) l'emissione di un provvedimento di sequestro del dominio per la violazione della normativa federale denominata "Take It Down Act".
Cooperazione internazionale contro i deepfake
"L'operazione - sottolineano gli investigatori - rappresenta un significativo risultato della cooperazione internazionale di polizia nel contrasto ai fenomeni di abuso delle tecnologie di intelligenza artificiale e alla diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti generati artificialmente, a tutela della dignità, dell'immagine e dei diritti delle vittime".