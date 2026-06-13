Modena: punta la pistola alla tempia del prof, Dammi le sigarette

AGI - "Dammi le sigarette o sparo": è quanto si è sentito dire un professore dell'istituto superiore Galileo Galilei di Mirandola, in provincia di Modena, minacciato con una pistola (poi rivelatasi a pallini) da uno studente. Lo riporta la Gazzetta di Modena, secondo cui il fatto risalirebbe al 21 maggio scorso. L'insegnante, che era alla cattedra durante la sua ora di lezione, sarebbe stato preso alle spalle da un gruppo di studenti, uno dei quali gli avrebbe puntato l'arma alla tempia. A quel punto il docente avrebbe consegnato il suo pacchetto di sigarette facendo allontanare il gruppo.
Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, "la pistola a pallini era una riproduzione fedele di un'arma vera e l'episodio sarebbe stato ripreso con un video". Il professore "ha formalizzato la segnalazione con una nota sul registro di classe e informato il dirigente scolastico. La scuola mantiene il riserbo sui provvedimenti disciplinari".
L'incontro di boxe
L' episodio sarebbe avvenuto solo otto giorni dopo il caso dell’incontro di boxe durante la ricreazione che ha portato il consiglio d’istituto a escludere gli studenti protagonisti dell’episodio dagli scrutini di fine anno.