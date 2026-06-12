Milano: in due su monopattino, scontro con auto. Muore passeggero

AGI - Un tragico impatto nella notte milanese riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale. Poco dopo la mezzanotte, in viale dell'Innovazione, si è verificato un violento scontro tra un’automobile e un monopattino elettrico. A bordo del mezzo a due ruote viaggiavano, in totale violazione del codice della strada, due persone: per il passeggero, un ragazzo di 18 anni, l'incidente si è rivelato fatale. Il giovane è deceduto poco dopo il trasporto d'urgenza all'ospedale Niguarda.
La dinamica e le indagini
Dai primi rilievi della polizia locale, sembra che il monopattino non abbia rispettato la precedenza, venendo urtato sul fianco sinistro da una vettura guidata da una ventunenne, risultata negativa all'alcol test. Sul posto non sono stati rinvenuti caschi eventualmente indossati da chi si trovava a bordo del mezzo leggero.
Il conducente del monopattino, un amico della vittima di 20 anni, e la ragazza alla guida dell'auto hanno riportato solo lievi ferite. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale per ricevere le cure necessarie, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Nel frattempo, il pm di turno ha disposto il sequestro dei veicoli e, nelle prossime ore, verrà eseguita l'autopsia sul corpo del diciottenne per chiarire le cause esatte del decesso.