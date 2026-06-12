Foggia: investito e ucciso a 17 anni mentre torna da una festa

AGI - Una tragica fatalità ha spezzato la vita di un ragazzo di soli 17 anni nel foggiano. Il giovane stava tornando a casa a piedi, nelle prime ore del mattino, dopo aver trascorso la serata a una festa. Lungo via Torre Mileto, in località Tarantone nel territorio di San Nicandro Garganico, il diciassettenne è stato violentemente travolto da un veicolo. Secondo i primi riscontri, alla guida del mezzo c'era un'altra persona che aveva partecipato allo stesso evento.
Inutili i soccorsi, indagini in corso
L'incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino e l'impatto si è rivelato violentissimo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma per il ragazzo non c'è stato purtroppo nulla da fare: le ferite riportate si sono rivelate fatali sul colpo. Le forze dell'ordine hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire le responsabilità dell'accaduto.