Foggia: investito e ucciso a 17 anni mentre torna da una festa
Tragedia nel Foggiano: 17enne investito e ucciso all'alba, rientrava a piedi da una festa
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Tragedia nel Foggiano: 17enne investito e ucciso all'alba, rientrava a piedi da una festa

L'incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino a San Nicandro Garganico. Il giovane stava rientrando a piedi lungo via Torre Mileto quando l'impatto con la vettura, violentissimo, lo ha ucciso sul colpo
Ambulanza
Maria Laura Antonelli / AGF - Ambulanza
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AGI - Una tragica fatalità ha spezzato la vita di un ragazzo di soli 17 anni nel foggiano. Il giovane stava tornando a casa a piedi, nelle prime ore del mattino, dopo aver trascorso la serata a una festa. Lungo via Torre Mileto, in località Tarantone nel territorio di San Nicandro Garganico, il diciassettenne è stato violentemente travolto da un veicolo. Secondo i primi riscontri, alla guida del mezzo c'era un'altra persona che aveva partecipato allo stesso evento.

Inutili i soccorsi, indagini in corso

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L'incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino e l'impatto si è rivelato violentissimo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma per il ragazzo non c'è stato purtroppo nulla da fare: le ferite riportate si sono rivelate fatali sul colpo. Le forze dell'ordine hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire le responsabilità dell'accaduto.

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