Elicottero precipita sul Lago Maggiore, soccorritori sul posto

AGI - Un elicottero è precipitato poco prima di mezzogiorno a Solcio di Lesa, sul Lago Maggiore in provincia di Novara.
Il bilancio dell'incidente, al momento, è di un morto e tre feriti. Questi ultimi hanno riportato ferite classificate in codice giallo: due sono stati trasportati in elisoccorso all'ospedale di Novara, il terzo è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Borgomanero. Sul posto i soccorritori.
Elicottero precipitato sulla sponda piemontese del Lago Maggiore
Il velivolo è caduto sulla terraferma, nel Comune di Lesa, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. L'elicottero è decollato dal giardino di una villa sempre sulla sponda piemontese del lago per poi precipitare poco dopo. Sul luogo dell'incidente è arrivato anche il sindaco di Lesa, Luca Bona.
Elicottero di un privato
In particolare, l’elicottero è caduto nella zona di Solcio, frazione del comune di Lesa. Si tratta di un elicottero privato che, secondo quanto si apprende, era da poco decollato da una villa a foce dell'Erno, corso d’acqua che si getta nel Lago Maggiore nel territorio del Comune di Lesa. L’impatto è avvenuto sulla terraferma, nella zona dei campeggi della piccola frazione del comune rivierasco.