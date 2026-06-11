Uccide il padre di 73 anni e gli dà fuoco nel Milanese
Uccide il padre di 73 anni e gli dà fuoco, arrestato un 47enne
Home>Cronaca

Uccide il padre di 73 anni e gli dà fuoco, arrestato un 47enne

E' successo a Cinisello Balsamo. Il figlio soffrirebbe di disturbi psichici
carabinieri Napoli camorra (Afp)
carabinieri Napoli camorra (Afp)
milanese
di lettura

AGI - Ha ucciso il padre di 73 anni e gli ha dato fuoco lasciandolo morire tra le fiamme. E' successo a Cinisello Balsamo, nel Milanese, dove i carabinieri sono intervenuti assieme ai vigili del Fuoco per la segnalazione di un rogo in un'abitazione, in via Casati, e hanno arrestato il figlio di 47 anni ipotizzando che abbia ucciso il genitore prima con un corpo contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco.

ADV

In base alle prime informazioni raccolte, il figlio soffrirebbe di disturbi psichici. Sul posto si sta recando il pubblico ministero della Procura di Monza per ricostruire la dinamica dell'accaduto assieme al medico legale e alla Sezione Investigazioni Scientifiche dei carabinieri di Milano.

ADV
ADV