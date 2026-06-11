Uccide il padre di 73 anni e gli dà fuoco nel Milanese

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AGI - Ha ucciso il padre di 73 anni e gli ha dato fuoco lasciandolo morire tra le fiamme. E' successo a Cinisello Balsamo, nel Milanese, dove i carabinieri sono intervenuti assieme ai vigili del Fuoco per la segnalazione di un rogo in un'abitazione, in via Casati, e hanno arrestato il figlio di 47 anni ipotizzando che abbia ucciso il genitore prima con un corpo contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco.
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In base alle prime informazioni raccolte, il figlio soffrirebbe di disturbi psichici. Sul posto si sta recando il pubblico ministero della Procura di Monza per ricostruire la dinamica dell'accaduto assieme al medico legale e alla Sezione Investigazioni Scientifiche dei carabinieri di Milano.
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