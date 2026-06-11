Morto suicida il gambiano fermato a Milano con un machete
Morto suicida il gambiano fermato alla stazione di Milano con un machete
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Morto suicida il gambiano fermato alla stazione di Milano con un machete

Il 29 maggio aveva tentato di impiccarsi nella sezione riservata ai detenuti ad alto rischio suicidario ed è morto l’8 giugno all’ospedale Niguarda
Manuela D'Alessandro
Carcere di San Vittore
Agf - Carcere di San Vittore
san vittore carcere milano
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AGI - Si è suicidato Lamin Sonko, il trentenne gambiano che era stato fermato dalla polizia ferroviaria il 19 maggio scorso perché si aggirava in Stazione Centrale a Milano brandendo un machete.

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A quanto apprende l'AGI, il 29 maggio scorso il giovane aveva tentato di impiccarsi nel carcere di San Vittore ed è poi morto l'8 giugno all'ospedale Niguarda dove era arrivato in condizioni già molto gravi. Il detenuto era recluso nella sezione riservata alle persone considerate ad alto rischio di suicidio.

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I fatti della Stazione Centrale di Milano

Sonko era appena sceso da un treno diretto a Modena ed era stato bloccato dagli agenti col taser dopo essere stato spronato a buttare a terra l'arma. L'episodio era stato immortalato da un video.

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