Morto suicida il gambiano fermato a Milano con un machete

Morto suicida il gambiano fermato alla stazione di Milano con un machete
Il 29 maggio aveva tentato di impiccarsi nella sezione riservata ai detenuti ad alto rischio suicidario ed è morto l’8 giugno all’ospedale Niguarda
AGI - Si è suicidato Lamin Sonko, il trentenne gambiano che era stato fermato dalla polizia ferroviaria il 19 maggio scorso perché si aggirava in Stazione Centrale a Milano brandendo un machete.
A quanto apprende l'AGI, il 29 maggio scorso il giovane aveva tentato di impiccarsi nel carcere di San Vittore ed è poi morto l'8 giugno all'ospedale Niguarda dove era arrivato in condizioni già molto gravi. Il detenuto era recluso nella sezione riservata alle persone considerate ad alto rischio di suicidio.
Sonko era appena sceso da un treno diretto a Modena ed era stato bloccato dagli agenti col taser dopo essere stato spronato a buttare a terra l'arma. L'episodio era stato immortalato da un video.