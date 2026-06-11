Torna la 'Maturità' con nuove regole all’orale, al via 18 giugno
Torna l'esame di 'Maturità' con nuove regole all’orale, al via il 18 giugno
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Torna l'esame di 'Maturità' con nuove regole all’orale, al via il 18 giugno

Si parte tra una settimana con la prima prova scritta nazionale, alla quale sono chiamati 527mila candidati tra interni ed esterni
Simona Zappulla
L'esame di Maturità
Agf - L'esame di Maturità
esame di maturità maturità
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AGI - Maturità 2026, è partito il countdown. Manca una settimana esatta dall'inizio dell'esame più atteso (e più temuto) nella vita di uno studente: saranno 527mila (513.479 candidati interni e 14.128 esterni) i ragazzi chiamati ad affrontare la prima prova scritta, quella uguale a livello nazionale per tutti gli indirizzi.

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La Maturità quest'anno torna a chiamarsi così ufficialmente e vede diverse novità a partire dalle 4 materie caratterizzanti ciascun indirizzo su cui verterà l'orale. L'orale diventa obbligatorio e in caso di scena muta, lo studente sarà bocciato. Il voto finale è espresso in centesimi e sommerà l'esito delle prove con il credito scolastico pregresso.

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L'esame, come spiegato più volte dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, non servirà solo a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, l'autonomia e la responsabilità degli studenti.

Queste le modalità e le tappe della Maturità 2026:

Il calendario delle prove e delle commissioni

  • 16 GIUGNO (Insediamento): si insedieranno le commissioni d'esame, composte da un Presidente esterno, da due membri esterni e due interni all'istituzione scolastica. In tutto sono 13.989 per un totale di 27.884 classi. È un po' il 'fischio d'inizio' dell'esame di Maturità: nel corso della riunione si farà la verifica della composizione della commissione e il controllo delle incompatibilità; la fissazione del calendario dei colloqui orali per i candidati delle classi abbinate; l'estrazione della lettera alfabetica per stabilire l'ordine di avvio delle prove orali; l'esame dei documenti di rito, tra cui il documento del Consiglio di Classe.

  • 18 GIUGNO (Prima prova scritta): a partire dalle 8.30, per gli studenti di licei, istituti tecnici e professionali sarà il momento della prima prova scritta, quella di italiano. Uguale per tutti, servirà a valutare la padronanza della lingua italiana e le capacità critiche ed espressive. Previste diverse tipologia di tracce (7 in tutto) tra cui analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità. Durata massima di 6 ore, può portare fino a 20 punti complessivi.

  • 19 GIUGNO (Seconda prova scritta): seconda prova scritta, incentrata sulle materie di indirizzo. Verterà su una o più discipline caratterizzanti il percorso di studi: Latino per il Classico, Matematica per lo Scientifico, Economia Aziendale per gli Amministrativi, ecc. Inizio e durata saranno variabili da scuola a scuola.

La rivoluzione del colloquio orale: 4 materie e stop alla scena muta

  • DAL 22 o 23 GIUGNO: o comunque dopo la correzione degli scritti, ci sarà il colloquio orale. Durata prevista, 40-60 minuti a studente. Il colloquio avrà inizio con una breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale, anche alla luce delle informazioni contenute nel curriculum della studentessa e dello studente.

Una delle principali novità di quest'anno vedrà l'orale incentrato su 4 materie diverse per ogni indirizzo, che comprende le 2 degli scritti e altre 2 sorteggiate:

  • Al Classico: Italiano, Latino, Storia e Matematica.

  • Allo Scientifico: Italiano, Matematica, Storia e Scienze Naturali.

Durante l'esame si discuterà anche di Educazione Civica e del percorso PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).

Altra novità, dopo le polemiche dell'anno scorso e i numerosi casi di 'proteste': chi farà scena muta durante l'orale, anche dopo aver completato le prove scritte, sarà automaticamente bocciato e dovrà ripetere l'anno.

Il calcolo del punteggio finale e la pubblicazione dei voti

L'esito finale sarà regolato secondo la seguente ripartizione dei crediti e dei punteggi:

  • Credito scolastico pregresso: fino a un massimo di 40 punti.

  • Prima prova scritta: fino a un massimo di 20 punti.

  • Seconda prova scritta: fino a un massimo di 20 punti.

  • Colloquio orale: fino a un massimo di 20 punti.

Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di maturità è di 60 centesimi, mentre il massimo è di 100 centesimi. La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti.

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, sarà pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe, al termine delle operazioni con l'affissione di tabelloni presso la scuola, sede della commissione, nonché, per ogni classe, unicamente nell'area riservata del registro elettronico.

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