Torna la 'Maturità' con nuove regole all’orale, al via 18 giugno

16 GIUGNO (Insediamento): si insedieranno le commissioni d'esame, composte da un Presidente esterno, da due membri esterni e due interni all'istituzione scolastica. In tutto sono 13.989 per un totale di 27.884 classi. È un po' il 'fischio d'inizio' dell'esame di Maturità: nel corso della riunione si farà la verifica della composizione della commissione e il controllo delle incompatibilità; la fissazione del calendario dei colloqui orali per i candidati delle classi abbinate; l'estrazione della lettera alfabetica per stabilire l'ordine di avvio delle prove orali; l'esame dei documenti di rito, tra cui il documento del Consiglio di Classe.