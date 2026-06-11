Pier Silvio Berlusconi, incidente in auto mentre torna dal lavoro

AGI - Pier Silvio Berlusconi ha avuto un incidente ieri sera intorno alle 21.30 sulla strada provinciale tra Villasanta e Arcore mentre rientrava nella sua abitazione dopo aver lasciato gli uffici del gruppo a Cologno Monzese (Milano). Una vettura che arrivava dalla corsia opposta ha perso il controllo e invaso la carreggiata.
Illeso grazie all'airbag
Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, Pier Silvio Berlusconi è uscito illeso dall'incidente grazie all'airbag. L'amministratore delegato di Mfe ha riportato solo qualche contusione e dei "taglietti", ma "nulla di preoccupante", fanno sapere fonti del "Biscione". Anche l'altro conducente ha riportato solo ferite lievi ed è stato soccorso con un codice giallo.