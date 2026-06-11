Pier Silvio Berlusconi, incidente in auto mentre torna dal lavoro
Paura per Pier Silvio Berlusconi, auto invade la corsia e lo centra: illeso grazie all'airbag  
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Paura per Pier Silvio Berlusconi, auto invade la corsia e lo centra: illeso grazie all'airbag

Paura sulla provinciale verso Arcore dopo lo scontro frontale con un'altra vettura che ha perso il controllo. L'ad di Mediaset ha riportato solo lievi contusioni, mentre l'altro conducente è in codice giallo
Pier Silvio Berlusconi
AGF - Pier Silvio Berlusconi
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AGI - Pier Silvio Berlusconi ha avuto un incidente ieri sera intorno alle 21.30 sulla strada provinciale tra Villasanta e Arcore mentre rientrava nella sua abitazione dopo aver lasciato gli uffici del gruppo a Cologno Monzese (Milano). Una vettura che arrivava dalla corsia opposta ha perso il controllo e invaso la carreggiata.

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Illeso grazie all'airbag

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Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, Pier Silvio Berlusconi è uscito illeso dall'incidente grazie all'airbag. L'amministratore delegato di Mfe ha riportato solo qualche contusione e dei "taglietti", ma "nulla di preoccupante", fanno sapere fonti del "Biscione". Anche l'altro conducente ha riportato solo ferite lievi ed è stato soccorso con un codice giallo.

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