Viareggio: uccise lo scippatore col Suv,18 anni a Cinzia Dal Pino

AGI - Ha usato il suo SUV come un'arma per farsi giustizia da sola, investendo ripetutamente l'uomo che le aveva rubato la borsetta. Oggi, per quel drammatico inseguimento stradale, l'imprenditrice 65enne Cinzia Dal Pino è stata condannata a 18 anni di reclusione con l'accusa di omicidio volontario. Lo ha stabilito la Corte d'Assise di Lucca al termine della camera di consiglio.
La donna, 65 anni e proprietaria dello stabilimento balneare "Bagno Milano", aveva inseguito Said Malkoun, un cittadino nordafricano di 47 anni, subito dopo essere stata scippata all'uscita di un ristorante nella zona della Darsena.
I video della sorveglianza: l'uomo investito più volte
A incastrare definitivamente l'imprenditrice sono stati i filmati delle telecamere di sicurezza di un negozio e di un'azienda di attrezzature nautiche della zona. Le immagini mostrano l'esatta e drammatica dinamica dei fatti: mentre Malkoun camminava sul marciapiede, il SUV della donna lo ha centrato in pieno, ha fatto retromarcia e lo ha investito ripetutamente, finendo per schiacciarlo contro una vetrina.
La difesa dell'imprenditrice: "Volevo solo fermarlo"
Durante il processo, la 65enne ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee per difendersi, sostenendo che non avesse alcuna intenzione di uccidere l'uomo, ma che volesse soltanto fermarlo per recuperare i suoi effetti personali. La donna ha spiegato al giudice di non aver chiamato le forze dell'ordine nell'immediato perché il suo telefono cellulare si trovava proprio all'interno della borsa che le era stata rubata poco prima.
I familiari della vittima: "Ora ricorso in appello"
Intanto le parti civili costituitesi nel processo contro Cinzia Dal Pino hanno annunciato che presenteranno ricorso in appello. "È stata riconosciuta la tesi accusatoria dell'omicidio volontario, ha retto - ha spiegato l'avvocato Enrico Carboni, legale che tutela i familiari della vittima - e la corte ha riconosciuto la componente della volontarietà, ma la sentenza sarà impugnata in appello".