Assolto Louis Dassilva per l'omicidio di Pierina Paganelli
Assolto Louis Dassilva nel caso Pierina Paganelli, il verdetto dopo 16 ore di Camera di Consiglio
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Assolto Louis Dassilva nel caso Pierina Paganelli, il verdetto dopo 16 ore di Camera di Consiglio

La Procura aveva chiesto l'ergastolo, sostenendo la colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”
Louis Dassilva e Pierina Paganelli
Foto tratta da "Chi l'ha visto?" - Louis Dassilva e Pierina Paganelli
omicidio pierina paganelli
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AGI - Assolto Louis Dassilva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. È la decisione della Corte d'assise arrivata nel corso della notte appena trascorsa dopo 16 ore di camera di consiglio. La donna era stata uccisa a Rimini nel 2023.

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Le richieste delle parti e il verdetto finale

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Il verdetto dell'assoluzione ha riguardato l'unico indagato, il 36enne senegalese Louis Dassilva. La Procura aveva chiesto per lui la pena dell'ergastolo "al di là di ogni ragionevole dubbio", mentre la difesa ha premuto sull'assoluzione per non aver commesso il fatto.

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