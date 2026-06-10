Morta Patrizia Caselli, fu legata a Walter Chiari e Craxi

AGI - L'attrice, conduttrice televisiva e cantante Patrizia Caselli è morta a 66 anni. La notizia è stata resa nota sui suoi profili social. Malata da tempo, nel 2024 aveva rivelato di avere "un tumore al terzo stadio".
Icona degli anni Ottanta e Novanta, Caselli ha avuto una lunga relazione con l'attore Walter Chiari. Nel 1994, quando è all'apice della sua carriera in Rai, decide di seguire Bettino Craxi, con cui nel frattempo aveva iniziato una relazione, a Hammamet. Dopo la scomparsa del leader socialista aveva sposato il medico Alberto Bossi, con cui aveva adottato un figlio.
Gli esordi nel cinema e il sodalizio con Walter Chiari
Patrizia Caselli era nata a Udine nel 1960. Aveva iniziato a lavorare negli anni Settanta nel mondo della pubblicità e del cinema con Nanni Loy. In seguito era sbarcata sulle tv private, tra cui Antennatre e Telealtomilanese, in qualità conduttrice, spesso al fianco di Walter Chiari, con il quale ebbe una lunga relazione terminata nel 1987.
Nei primi anni Ottanta si lancia nel mondo della musica e incide alcuni 45 giri. Lavora anche in teatro con Chiari, Ivana Monti e con Domenico Modugno. Nel 1987 arriva il debutto in Rai, nel varietà estivo di Rai 2 "Bella d'estate", sempre al fianco di Chiari.
Il successo in Rai e la nascita de "La vita in diretta"
Lavora in altri programmi e dal 1991 è la prima conduttrice, al fianco di Piero Vigorelli, del contenitore pomeridiano di cronaca "Detto tra noi", programma di Rai 2, del quale condurrà tre edizioni fino al 1994, anno in cui cambierà nome in "La vita in diretta".
La scelta di Hammamet accanto a Bettino Craxi
Ma proprio nel 1994 arriva una scelta clamorosa. Caselli è all'apice della carriera, ma interrompe il contratto con la Rai e abbandona il mondo della televisione per seguire Bettino Craxi a Hammamet, dove il leader socialista ripara in seguito al ciclone giudiziario di Mani Pulite. Con Craxi è stata legata fino alla morte di lui il 19 gennaio 2000.
Successivamente alla sua scomparsa, si è sposata con il medico Alberto Bossi con cui aveva adottato un figlio.