Crans-Montana, 'i Moretti rispondano di omicidio doloso'

AGI - Per il rogo di Crans-Montana, gli avvocati di parte civile italiani sono pronti a presentare un’istanza alla Procura di Sion per chiedere che venga contestata a Jacques e Jessica Moretti l’ipotesi di reato di omicidio con dolo eventuale alla luce delle chat emerse nell’ultimo interrogatorio ai due del 5 giugno.
Crans-Montana, le chat tra i coniugi Moretti
Il passaggio dall’omicidio colposo, attualmente contestato ai gestori del ‘Le Constellation’ e a tutti gli altri indagati, a quello con dolo eventuale, ipotesi che prevede pene ben più severe in caso di condanna, sarebbe giustificato dai messaggi in cui Jessica Moretti avrebbe mostrato di essere consapevole della possibilità che le candele scintillanti potessero provocare un incendio come poi è accaduto causando la morte di 41 persone, la maggior parte di giovanissima età.
"Il dolo eventuale" per il rogo di Crans-Montana
“Noi l’avevamo già scritto nella denuncia che c’era il dolo eventuale - dice all’AGI Fabrizio Ventimiglia che assiste una ragazza ferita -. Ho visto contestare il dolo eventuale per molto meno, dalle chat si capisce che erano perfettamente a conoscenza del pericolo”.
Anche il legale Alfredo Zampogna, che affianca la famiglia Costanzo, ritiene che la Procura debba prendere in considerazione l’ipotesi più grave. “Aspettiamo il deposito delle chat mostrate nell'interrogatorio per leggerle e presentare un’istanza” afferma.
Secondo quanto riportato dalla Radio Televisione Svizzera l’avvocata Sophie Haenni ha scritto al pool di inquirenti guidati da Béatrice Pilloud che “non è più la negligenza a dovere essere contestata ma il dolo eventuale”.
Le pene previste dalla legge svizzera
La legge svizzera prevede pene fino a 3 anni per il colposo e fino a 20 anni per il dolo eventuale, non considerando le aggravanti che potrebbero rendere più pesante la condanna.