Augurò morte alla figlia della Meloni, morto professore-hater

AGI - A giugno dello scorso anno era salito alla ribalta delle cronache per aver augurato in un post social alla figlia del premier Giorgia Meloni, Ginevra, di avere una sorte simile a quella di Martina Carbonaro, 14 anni, uccisa pochi mesi prima ad Afragola, nel Napoletano, dal fidanzato. Stefano Addeo, professore in un istituto di Cicciano di 66 anni, ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale del Mare dopo aver tentato il suicidio lo scorso maggio, lanciandosi da una finestra, è morto.
Già dopo quel post, il docente aveva tentato di togliersi la vita ingerendo barbiturici, ma era stato salvato anche per aver inviato un messaggio alla preside del suo istituto. Addeo si era scusato più volte pubblicamente con il presidente del Consiglio dei ministri.