Augurò morte alla figlia della Meloni, morto professore-hater
Augurò di essere uccisa alla figlia della Meloni, morto professore-hater
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Augurò di essere uccisa alla figlia della Meloni, morto professore-hater

In un post aveva detto che la piccola Ginevra doveva fare la fine di una 14enne assassinata dal fidanzato. Era ricoverato in terapia intensiva dopo un tentato suicidio
Giorgia Meloni con la figlia
Foto AGF - Giorgia Meloni con la figlia Ginevra
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AGI - A giugno dello scorso anno era salito alla ribalta delle cronache per aver augurato in un post social alla figlia del premier Giorgia Meloni, Ginevra, di avere una sorte simile a quella di Martina Carbonaro, 14 anni, uccisa pochi mesi prima ad Afragola, nel Napoletano, dal fidanzato. Stefano Addeo, professore in un istituto di Cicciano di 66 anni, ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale del Mare dopo aver tentato il suicidio lo scorso maggio, lanciandosi da una finestra, è morto.

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Già dopo quel post, il docente aveva tentato di togliersi la vita ingerendo barbiturici, ma era stato salvato anche per aver inviato un messaggio alla preside del suo istituto. Addeo si era scusato più volte pubblicamente con il presidente del Consiglio dei ministri.

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