Capriolo finisce nel canale Ledra, salvato dai Vigili del Fuoco
Capriolo finisce nel canale Ledra, salvato dai Vigili del Fuoco
Home>Cronaca

Capriolo finisce nel canale Ledra, salvato dai Vigili del Fuoco

Una femmina era caduta nel corso d'acqua vicino a Udine nei pressi di Molin Nuovo
Un capriolo (foto di repertorio)
BiosPhoto/ AFP - Un capriolo (foto di repertorio)
bambi capriolo
di lettura

AGI – Un capriolo femmina è stato soccorso oggi da una squadra dei vigili del fuoco del comando di Udine, a San Vito di Fagagna, e poi liberato in natura. L'animale era caduto nel canale Ledra, nei pressi del Molin Nuovo (Udine), e non riusciva più a risalire l'argine.

ADV

I soccorritori lo hanno trovato che era ormai allo stremo delle forze. Dopo averlo bendato per evitare che si agitasse e avergli legato le zampe, lo hanno trasportato in braccio fino ai bordi di una vicina area boschiva dove lo hanno liberato. Dopo alcuni secondi di disorientamento per riprendersi dalla caduta, l'animale si è alzato sulle proprie zampe e lentamente ha riguadagnato il bosco.

ADV

Il video del salvataggio sull'account X dei Vigili del Fuoco

ADV