Capriolo finisce nel canale Ledra, salvato dai Vigili del Fuoco

AGI – Un capriolo femmina è stato soccorso oggi da una squadra dei vigili del fuoco del comando di Udine, a San Vito di Fagagna, e poi liberato in natura. L'animale era caduto nel canale Ledra, nei pressi del Molin Nuovo (Udine), e non riusciva più a risalire l'argine.
I soccorritori lo hanno trovato che era ormai allo stremo delle forze. Dopo averlo bendato per evitare che si agitasse e avergli legato le zampe, lo hanno trasportato in braccio fino ai bordi di una vicina area boschiva dove lo hanno liberato. Dopo alcuni secondi di disorientamento per riprendersi dalla caduta, l'animale si è alzato sulle proprie zampe e lentamente ha riguadagnato il bosco.
Il video del salvataggio sull'account X dei Vigili del Fuoco
San Vito di Fagagna (UD), giovane capriolo caduto nel canale Ledra salvato dai #vigilidelfuoco. Recuperato ormai stremato, è stato liberato in una vicina area boschiva e ha ripreso il cammino verso il bosco in buone condizioni#SOSanimali #9giugno pic.twitter.com/qEqgisoB6H— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 9, 2026