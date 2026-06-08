Caso Minetti, chiesti 250 milioni di risarcimenti a media italiani

AGI - La società Cipriani Usa Inc. ha chiesto un risarcimento di 250 milioni di dollari al 'Fatto Quotidiano', alla Rai e a 'Report' per i danni che avrebbe riportato dalle notizie sulla grazia a Nicole Minetti.
La richiesta è stata presentata alla Corte Distrettuale di New York. "Sebbene le notizie false fossero presentate come riferite a Giuseppe Cipriani - si legge nel documento anticipato dal corriere.it e letto dall'AGI - i convenuti sapevano che la campagna avrebbe necessariamente e prevedibilmente provocato un grave e immediato danno commerciale a Cipriani Usa e all'intera attività Cipriani, anche quella con sede a New York".
Cipriani e Minetti chiedono 5 milioni al 'Fatto Quotidiano"
Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti chiedono cinque milioni al 'Fatto Quotidiano' in una causa civile avviata davanti al Tribunale di Roma. Il 26 giugno è stata fissata l'udienza di mediazione per la società editoriale Il Fatto spa, il direttore Marco Travaglio e una quindicina di giornalisti del quotidiano e del sito che hanno scritto sull'inchiesta giornalistica che ha messo in dubbio i presupposti alla grazia concessa all'ex consigliera regionale. Cipriani e Minetti sostengono che loro due e il bambino che hanno adottato debbano essere risarciti per 5 milioni per la lesione dei diritti della reputazione, onore, immagine, identità personale, riservatezza seguiti a quella che ritengono una violenta campagna diffamatoria.