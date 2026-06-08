Livorno, un 31enne ucciso in un parcheggio con colpi di pistola 

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AGI - Omicidio a Livorno. Un uomo di 31 anni di origini turche è stato ucciso nella notte a colpi di arma da fuoco. La vittima è stata trovata senza vita nel parcheggio di via di Quercianella, nella zona del Castellaccio, nella periferia di Livorno, nei pressi di un circolo per anziani.
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Omicidio a Livorno, la dinamica e i soccorsi
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A dare l’allarme è stata una coppia di fidanzati che ha trovato il corpo senza vita dell’uomo riverso a terra. Sembra che poco prima alcune persone avessero udito dei colpi di arma da fuoco provenire dalla zona dove è avvenuto l’omicidio.
Le indagini della squadra mobile di Livorno
Sul posto, insieme al personale del 118, sono arrivati gli uomini della squadra mobile della questura di Livorno che stanno indagando per ricostruire la dinamica del fatto di sangue
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