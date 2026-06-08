L'assistente virtuale Julia 2.5 sul sito del Comune di Roma

AGI - L'intelligenza artificiale entra anche sul sito di Roma Capitale. Da oggi, l'assistente virtuale urbano "Julia 2.5" sbarca ufficialmente sul portale istituzionale dell'ente per guidare cittadini e turisti tra gli oltre 160 mila contenuti e i 90 servizi online della macchina capitolina. Non più un semplice chatbot sperimentale confinato su canali isolati, ma un vero e proprio "orchestratore intelligente" integrato nel sito web da 18 milioni di accessi, sviluppato con un network di partner tecnologici guidato da Microsoft e 01 Sistemi (Gruppo Maggioli). Nel corso della presentazione in Campidoglio, il sindaco Roberto Gualtieri ha rivendicato il primato della Capitale, posizionando la città tra i laboratori più avanzati in Europa per l'impiego dell'AI generativa di matrice pubblica e collegata rigorosamente a fonti informative ufficiali.
Julia agisce come una sorta di bussola interattiva h24 tramite un widget persistente durante tutta la navigazione. Fondamentale sarà la sua capacità di "memoria", infatti tramite al Knowledge potrà immagazzinare le risposte degli utenti con le domande più frequenti già pronte non appena avviene il "tocco" sulla sua icona nell'angolo in basso a destra della homepage. Il vero vantaggio sarà che oltre alla risposta Julia potrà fornire link diretti ai documenti, moduli e processi per dare non solo una risposta ma una vera e propria guida agli utenti. Una vera svolta rispetto alle altre IA sul mercato. L'amministrazione ha comunque chiarito che l'algoritmo non sostituirà il percorso burocratico né le valutazioni di competenza esclusiva del personale degli uffici comunali.
La sfida dei dati e la knowledge base
La sfida informatica più complessa ha riguardato l'organizzazione strutturale della mole di dati. A spiegarlo è la dottoressa Anna Gabbolini di 01 Sistemi (Gruppo Maggioli), la struttura che si è occupata in prima linea dello sviluppo del portale del cittadino di Roma Capitale: "Nel momento in cui arriva a Julia una richiesta viene poi data una risposta il più completa ed efficiente per quanto riguarda l'accesso dei cittadini al servizio, fornendo loro il link diretto. Questo tipo di obiettivo è sfidante, ci sono 160 mila contenuti web e bisogna considerare gli allegati. Un patrimonio informativo ricco, stratificato e complesso. Bisogna individuare il contenuto adatto per il cittadino e ha richiesto la costruzione della Knowledge base di Julia, una memoria organizzata che permetta il recupero del contenuto giusto. Questo è il giorno 0, Julia essendo artificiale è fallibile ma da eventuali errori potremo migliorare di giorno in giorno".
Architettura multi-agente e sviluppo futuro
La spina dorsale del software è formata da un'architettura multi-agente, in cui moduli specializzati rispondono verticalmente su singole aree tematiche coordinati da un supervisore algoritmico. Mauro Sagratella, Customer Success Microsoft Italia e Responsabile dei progetti IA, ha evidenziato così l'impianto del sistema: "Abbiamo una piattaforma di agenti verticali che lavorano su domini verticali ben precisi. Per questo abbiamo introdotto una sorta di super agente che è Julia, un'interfaccia unica verso i cittadini per i quali la complessità tecnologica è trasparente. Questo lavoro rende l'idea di tenere allineati tutti i componenti di questa architettura, la piattaforma è estendibile ed in futuro saranno aggiunti collegamenti a nuove sorgenti". L'orizzonte finale del progetto guarda ora alla totale personalizzazione dei servizi. Con il rilascio di Julia 3.0 previsto a luglio, l'amministrazione compirà un salto qualitativo radicale: l'applicazione mobile proprietaria conoscerà nativamente il profilo dell'utente, eliminando l'intermediazione di WhatsApp e personalizzando i flussi di informazione. Un cambio di paradigma che vede intanto i tecnici del Comune già impegnati in una complessa operazione di riscrittura e riorganizzazione dei testi del portale per renderli pienamente digeribili e indicizzabili dall'intelligenza artificiale. Una svolta hitech per rendere Roma sempre più digitalizzata e a portata di utente.
Le dichiarazioni del sindaco Gualtieri
"Da oggi Julia evolve e diventa un servizio a supporto dei cittadini per orientarsi nel nostro sito, per chiedere informazioni su tutti i servizi più comuni e tutti i servizi offerti in Roma Capitale: come avere un passo carrabile, come pagare una multa, dove trovare l'informazione sui voucher sportivi o come avere certificati. Tutte le informazioni, che sono tantissime, del nostro sito saranno accessibili attraverso Julia che in 80 lingue fornirà le risposte richieste, anche i link utili agli eventuali moduli da compilare, fino ai siti necessari". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presentando in Campidoglio la nuova versione 2.5 dell'assistente virtuale di Roma Capitale.
Digitalizzazione e limiti dell'algoritmo
Per il primo cittadino si tratta di "un grande passo avanti per la digitalizzazione e la modernizzazione dell'amministrazione e soprattutto per mettere al centro i cittadini, i loro bisogni e le loro esigenze". Gualtieri ha poi voluto fare una precisazione sul campo d'azione e sull'attendibilità dell'algoritmo, chiarendo che l'assistente virtuale ha un canale preferenziale sulla macchina amministrativa ma che ancora non ha la stessa capacità con gli esercizi privati: "Julia ha un forte privilegio sulle informazioni del Comune di Roma, sulle altre non c'è la stessa capacità di priorità. Spesso anche sui concerti è faticoso e complicato avere delle risposte, ma tendenzialmente le risposte di Julia sono sicure. A luglio arriverà la app nativa di Julia che sarà un'ulteriore svolta", ha concluso.