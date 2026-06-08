Milano, studentessa Erasmus denuncia violenza sessuale di gruppo

ADV
AGI - La procura di Milano indaga su una presunta violenza sessuale di gruppo subita da una studentessa spagnola ventenne fuori da una discoteca alla periferia di Milano. L'aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 maggio scorso.
ADV
Quattro o cinque potenziali aggressori
ADV
La giovane, in Erasmus in una università del capoluogo lombardo, aveva trascorso la serata con un'amica quando all'uscita sarebbe stata avvicinata da un gruppo di uomini. Sarebbe stata trascinata in un'auto e all'interno sarebbe stata violentata. Si indaga su 4-5 potenziali aggressori al momento ancora da identificare. Le indagini del pool "Violenza di genere - Tutela della famiglia, dei minori e dei soggetti vulnerabili" sono affidate alla Squadra mobile.
Condividi
ADV