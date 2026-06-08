Scomparsa a Ceccano una 12enne. Appello della famiglia: 'Chi ha notizie ci aiuti'
Scomparsa a Ceccano una 12enne. Appello della famiglia: "Chi ha notizie ci aiuti"
Home>Cronaca

Scomparsa a Ceccano una 12enne. Appello della famiglia: "Chi ha notizie ci aiuti"

Apprensione per Valeria Movchan di cui non si hanno più notizie da domenica
Angela Nicoletti
1000x1000
valeria movchan
di lettura

AGI - Cresce la preoccupazione per la scomparsa di Valeria Movchan, una ragazza di 12 anni di origini ucraine residente a Ceccano, in provincia di Frosinone.

ADV

Secondo quanto riferito dai familiari, la giovane si sarebbe allontanata dalla propria abitazione nella giornata di domenica 7 giugno senza portare con sé effetti personali. Da quel momento non si hanno più sue notizie.

ADV

Appello della famiglia

La famiglia, in particolare i nonni con i quali la ragazza vive, sta vivendo ore di forte apprensione e lancia un appello a chiunque possa averla vista o disponga di informazioni utili al suo ritrovamento. Valeria è alta circa 1,60 metri e ha i capelli biondi.

Ricerche in corso

Nel frattempo, le ricerche sono state intensificate. Carabinieri, Polizia di Stato e Polfer hanno diramato la nota di ricerca anche oltre i confini nazionali, estendendo le verifiche su scala più ampia. Inoltre, in Prefettura a Frosinone sarebbe scattato il protocollo previsto per i casi di persone scomparse, secondo le procedure di coordinamento delle ricerche sul territorio. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il numero di emergenza 112 o le forze dell’ordine competenti.

ADV