Varese: sbanda e investe pedoni, morta 17enne e 4 feriti gravi

AGI - Una ragazza di 17 anni morta e quattro feriti gravi. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto a Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese. Secondo una prima ricostruzione un'auto ha travolto alcune persone lungo strada statale 394 del Verbano. Lo riporta il quotidiano il "Giorno".
Cinque pedoni investiti
La vettura, che viaggiava in direzione Maccagno, avrebbe investito un gruppo di cinque pedoni uccidendo una ragazza di 17 anni sul colpo e ferendo in modo grave altre quattro persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni.
Ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista. Sul posto i carabinieri di Luino. La strada è stata temporaneamente bloccata per consentire i soccorsi, con forti ripercussioni sulla circolazione stradale della zona.