Incidente a Reggio Emilia, auto investe e uccide un ciclista

AGI - Grave incidente stradale nella notte lungo la SP62 "Cisa", nei pressi del chilometro corrispondente alla concessionaria Auto Zatti, nel territorio comunale di Brescello (Reggio Emilia).
Incidente stradale nel Reggiano, muore un ciclista
Intorno alle ore 3:30, per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura Volkswagen Passat ha investito due ragazzi che viaggiavano a bordo di due biciclette. Il bilancio del sinistro è drammatico: uno dei due giovani, un ragazzo di 19 anni originario e residente a Pontedera (Pisa), è morto. Nonostante i tempestivi e ripetuti tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario del 118, le ferite riportate si sono rivelate fatali.
Il giovane ferito
Il secondo giovane, un ragazzo di 18 anni anch'esso originario e residente a Pontedera, è rimasto ferito. Al momento dei soccorsi era cosciente ed è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parma.
Il conducente dell'auto
Alla guida dell'autovettura si trovava un uomo di 43 anni, originario di Napoli e residente a Sorbolo Mezzani (Parma).
Intervento delle forze dell'ordine
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cadelbosco sopra Crostolo per effettuare i rilievi di legge e gestire la viabilità. I veicoli coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro e rimossi dal soccorso stradale. Gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Cadelbosco sopra Crostolo sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.