Crolla palazzina a Porto Sant’Elpidio, un morto
Crolla palazzina dopo un’esplosione a Porto Sant’Elpidio, un morto. Si cerca una donna
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Crolla palazzina dopo un’esplosione a Porto Sant’Elpidio, un morto. Si cerca una donna

I Vigili del fuoco hanno estratto vivo un ragazzo dalle macerie, mentre proseguono le ricerche di una donna dispersa
vigili del fuoco a Porto Sant'Elpidio
Vigili del Fuoco - vigili del fuoco a Porto Sant'Elpidio
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AGI - Un'esplosione, per cause ancora da accertare, ha provocato il crollo parziale di un edificio di due piani a Porto Sant'Elpidio. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo ed estratto in vita dalle macerie un ragazzo, mentre è in corso la ricerca di una donna dispersa.

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Due i feriti soccorsi.

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Le operazioni di soccorso e i mezzi impiegati

I Vigili del fuoco sono al lavoro con nucleo Usar, droni, cinofili ed escavatori per le operazioni di ricerca.

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