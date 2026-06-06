Crolla palazzina a Porto Sant’Elpidio, un morto

Crolla palazzina dopo un’esplosione a Porto Sant’Elpidio, un morto. Si cerca una donna
I Vigili del fuoco hanno estratto vivo un ragazzo dalle macerie, mentre proseguono le ricerche di una donna dispersa
AGI - Un'esplosione, per cause ancora da accertare, ha provocato il crollo parziale di un edificio di due piani a Porto Sant'Elpidio. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo ed estratto in vita dalle macerie un ragazzo, mentre è in corso la ricerca di una donna dispersa.
Due i feriti soccorsi.
I Vigili del fuoco sono al lavoro con nucleo Usar, droni, cinofili ed escavatori per le operazioni di ricerca.
#Fermo, esplosione e crollo parziale di un edificio di 2 piani a Porto Sant’Elpidio poco prima delle 6: recuperato il corpo senza vita di un uomo, soccorse subito 2 persone ferite, appena estratto in vita dalle macerie un ragazzo, mentre è in corso la ricerca di una donna… pic.twitter.com/yXZ8LgZuYO— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 6, 2026