La Sagrada Familia batte tutti i record in casa Lego

AGI - Record in casa Lego. Con 12.060 pezzi la Sagrada Familia è il nuovo modello che scala e si posiziona al primo posto della classifica dei celebri modelli. La Sagrada Familia è un modello tridimensionale tradizionale. In questo senso, è un record ancora più netto. Dopo cinque anni, dunque, viene scalzata la Mappa del mondo co i suoi 11.695 pezzi. Gli appassionati non si sono di certo lasciati sfuggire che il set dell'opera voluta da Antoni Gaudí è interessante per la sequenza di assemblaggio, identica alla storia reale della cattedrale di Barcellona. Si comincia dall'abside, dalla cripta e dalla facciata della Natività, l'unica parte che Gaudí riuscì a completare prima della sua morte nel 1926. Si prosegue con la Facciata della Passione, le navate e la Sacrestia Occidentale, per poi passare alle sei torri e concludere con la Sacrestia Orientale e la Facciata della Gloria, la parte più recente e ancora in costruzione nell'edificio reale. Ma non è finita qui perché lego ha creato un effetto speciale sulle vetrate del set che ricalcano fedelmente quelle della celebre struttura catalana.
La Sagrada Familia e gli altri set in classifica
Sono quasi tutti monumenti noti in tutto il mondo i set della classifica Lego con più "mattoncini". Al quinto e ultimo posto si trova il Colosseo (9.036 pezzi); poi il Titanic (9.090); ai piedi del podio la Tour Eiffel (10.001); la Mappa del mondo (11.695) e la Sagrada Familia (12.060) recentemente annunciata.
Il prezzo e per chi è consigliato
Per ricostruire la Sagrada Familia gli appassionati dovranno sborsare 749 euro, Lego consiglia il set a chi ha compiuto almeno 18 anni. Una volta completata la Sagrada Familia misurerà 62 centimetri di altezza, 47 in larghezza e 39 di profondità. Non resta che chiedersi se sarà completata prima l'opera originale (prevista per il centenario della morte di Gaudì, nel giugno di quest'anno) o il modello in miniatura.