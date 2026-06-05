Caso Purgatori, rinvio a giudizio per quattro medici

AGI - Rinviati a giudizio i medici che ebbero in cura il giornalista e autore Andrea Purgatori, morto a luglio 2023. La giudice per le indagini preliminari Paola Petti ha deciso dopo una lunga udienza e dopo aver ascoltato tutte le parti. Ai quattro medici è contestato il reato di omicidio colposo.
Il giornalista di La7, pur affetto da un tumore, avrebbe avuto, secondo le accuse, una aspettativa di vita più lunga.
Diagnosi e presunte omissioni
Si diagnosticarono invece metastasi cerebrali, a detta della procura, che aveva commissionato una consulenza, inesistenti, mentre si trascurarono altre manifestazioni patologiche. Tra queste un’endocardite che causò il decesso e che avrebbe potuto essere curata attraverso la somministrazione di un comune antibiotico.
La denuncia dei familiari
La denuncia dei figli di Purgatori era stata presentata all’indomani del decesso dagli avvocati Michele e Alessandro Gentiloni.
Avvio del processo
Il processo inizierà il 12 gennaio 2027. Imputati i quattro medici che ebbero in cura il giornalista, morto a luglio 2023. Il reato contestato è l’omicidio colposo.