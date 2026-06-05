Premio Farnese 2026: da Letta a Tornatore, tutti i vincitori

Farnese d'Or per le Istituzioni: Invitalia e Bpifrance, ritirano il premio Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Invitalia e Pascal Lagarde, Direttore Esecutivo responsabile dell'Internazionale, della Strategia, degli Studi e dello Sviluppo di Bpifrance