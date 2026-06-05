Uccide la madre e nasconde il cadavere, un arresto a Roma
La vittima è una donna di 80 anni, il cadavere è stato trovato a San Vittorino Romano
AGI - Omicidio a Roma. Un uomo, al termine di una lite, ha ucciso sua madre nascondendone il cadavere. L'uomo è stato poi fermato dai carabinieri e ora si trova in caserma. Il cadavere della donna di circa 80 anni, è stato ritrovato in un manufatto dove il figlio lo aveva nascosto. A rinvenire il cadavere a San Vittorino Romano sono stati i carabinieri della locale stazione. Le indagini erano scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte di alcuni familiari. Il 48enne ha confessato.